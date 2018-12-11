Украина установила рекорд по цене импорта газа

В ноябре Украина импортировала газ по цене 339,21 доллара за 1 тыс. кубометров, это рекордная цена для закупки голубого топлива, сообщает министерство экономического развития и торговли со ссылкой на данные государственной фискальной службы.

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2018 года, которая составляет 9 тыс. 471,93 гривны, или 339,21 доллара, за 1 тыс. кубометров», – передает ТАСС сообщение министерства.

Это рекорд по цене импорта газа. Причем Украина устанавливает его второй месяц подряд. В октябре стоимость газа, закупленного за рубежом, составила 323,44 доллара за 1 тыс. кубометров.

Цена импортного газа в апреле для Украины составляла в среднем 310,8 доллара за 1 тыс. кубометров, а в феврале – 261,1 доллара. Даже при тех ценах, как отмечали специалисты, газ из России мог бы обходиться Украине дешевле на 10–20 долларов за каждую тысячу кубометров.