Названа цена закупаемого Украиной в Европе газа

В январе – апреле 2018 года Украина импортировала газ из Швейцарии, Германии и Польши, сообщает Государственная служба статистики страны.

В целом за четыре месяца Украина ввезла 2,16 млрд куб. м природного газа на общую сумму 613,13 млн долларов, передает «Интерфакс» со ссылкой на Госстат.

В среднем цена импортного газа в апреле составила 310,8 доллара за 1 тыс. куб. м, в марте – 278,7 доллара, в феврале – 261,1 доллара, в январе – 279,4 доллара.

По оценкам специалистов, газ из России мог бы обходиться Украине дешевле на 10–20 долларов за каждую тысячу кубометров.

Напомним, Украина уже более двух лет, с ноября 2015 года, не импортирует природный газ по контракту с ПАО «Газпром», предпочитая закупать ресурс на западной границе. В 2017 году Словакия импортировала в страну 9,9 млрд куб. м газа, Венгрия – 2,8 млрд куб. м, Польша – 1,3 млрд куб. м. Этот газ является фактически тем же российским, но оформлен как реверсный.