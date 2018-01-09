Украина снизила импорт газа

Украина уменьшила уровень среднесуточного ввоза природного газа в первую неделю января 2018 года по сравнению с показателями декабря.

Импорт газа снизился с 30,8 млн куб. м до 25,8 млн куб. м (на 16,2%), согласно расчетам «Интерфакс-Украина» на основе данных «Укртрансгаза».

Среднесуточный ввоз газа снизился в декабре на 29,8% по сравнению с ноябрем. Подчеркивается, что это связано с теплой погодой и большими запасами в подземных хранилищах газа (ПХГ).

В 2017 году Киев закачал в ПХГ 17 млрд кубометров, что гораздо больше, чем к началу отопительного сезона в 2016–2017 годах, когда Украина закачала лишь 14,7 млрд.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как накопленный Украиной газ маскирует проблемы с углем.

При этом Украина уже более двух лет, с ноября 2015 года, не импортирует природный газ по контракту с ПАО «Газпром», предпочитая закупать ресурс на западной границе. В 2017 году Словакия импортировала в страну 9,9 млрд куб. м газа, Венгрия – 2,8 млрд куб. м, Польша – 1,3 млрд куб. м. Этот газ является фактически тем же российским, но оформлен как реверсный.