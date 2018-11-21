Турция создаст новую военно-морскую базу в Черном море

Турция начала создавать новую военно-морскую базу на восточном побережье Черного моря, сообщает газета Milliyet.

Военный объект расположится в районе населенного пункта Сюрмене в 40 км от города Трабзон. На военной базе будут служить 400 военнослужащих и работать 200 гражданских служащих.

Анкара пошла на такой шаг после сообщений о планах Вашингтона отправить в акваторию Черного моря свои военные корабли после инцидента в Керченском проливе, передает ТАСС.

В настоящее время у Турции есть восемь военно-морских баз в четырех морях.

На прошлой неделе командование вооруженных сил США направило в Госдепартамент запрос с предложением уведомить Турцию о планах отправки американских кораблей в Черное море в «ответ на действия России против Украины в Керченском проливе». Госдеп, в свою очередь, подтвердил, что «Соединенные Штаты совершают действия в соответствии с конвенцией Монтрё». Газета ВЗГЛЯД рассуждала о том, какие военные корабли могут отправить США в Черное море.