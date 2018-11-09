На военной базе в юго-восточной части Турции произошел взрыв

Министерство национальной обороны Турции сообщило, что на одной из военных баз в юго-восточной части страны произошел взрыв боеприпасов тяжелого вооружения.

В ведомстве уточнили, что чрезвычайное происшествие произошло на одной из турецких военных баз в городе Хаккяри, передает ТАСС.

«В результате происшествия ранения получили 25 военных, сейчас им оказывают медицинскую помощь. Продолжаются поиски еще семи военных», – сообщили в военном ведомстве.

По сведениям Анатолийского агентства, на освещение взрыва на военной базе на юго-востоке Турции местными СМИ наложен судебный запрет.

Напомним, в начале октября в турецкой провинции Хаккари после обстрела с территории Ирака, контролируемой Рабочей партией Курдистана (РПК), погиб военный.