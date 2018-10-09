В Турции после обстрела с территории Ирака погиб военный

В турецкой провинции Хаккари после обстрела с территории Ирака, контролируемой Рабочей партией Курдистана (РПК), погиб военнослужащий, четверо человек ранены.

«В результате обстрела 9 октября военной базы, расположенной в районном центре Чукурджа нашей провинции, двумя ракетами с территории Северного Ирака один наш военный погиб. Еще четверо, включая одного гражданского, который находится в тяжелом состоянии, ранены», – говорится в заявлении администрации провинции, передает РИА «Новости».

В январе 2018 года сообщалось об обстрелах курдских позиций в сирийском Африне со стороны турецких военных.

В июне 2018 года сирийские курды уничтожили крупный форпост террористов на границе с Ираком.