В Болгарии по запросу США задержали гражданина России

В болгарском городе Варне по запросу из Соединенных Штатов на 60 суток задержали россиянина Александра Ж., об этом сообщает прокуратура страны.

Мужчину планируется экстрадировать в США, уточняет ведомство, передает РИА «Новости».

Ордер на задержание выдал суд Нью-Йорка. Россиянина задержали по делу об интернет-мошенничестве, ущерб от которого составил около 7 млн долларов.

В 2018 году по запросу США задерживали и других российских граждан, в частности Станислава Лисова и Александра Винника.