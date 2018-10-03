Греция возбудила уголовное дело против Винника

Прокуратура греческого города Салоники открыла уголовное дело против россиянина Александра Винника, который был арестован по запросу США, и экстрадиции которого добивается также Россия, сообщил адвокат Тимофей Мусатов.

«Начато уголовное преследование Винника. В соответствии с греческим законодательством состоится предварительное следствие, по итогам которого решат, будет ли возбуждено уголовное дело», – передает слова Мусатова РИА «Новости».

Он отметил, что в среду в тюрьму «Дьявата» в Салониках, где содержится Винник, прибыли два следователя греческой финансовой полиции. Они объявили, что проведут допрос россиянина по уголовному делу против него.

«При этом ему было отказано в адвокате, так как по законам Греции этот допрос они имеют право проводить в отсутствие защитника Александра. Примечательно, что, по данным составленного по итогам допроса протокола, Винник требовал присутствия и российского консула, в чем, однако, ему также было отказано», – сказал адвокат.

Мусатов заметил, что Винник отказался давать показания по существу до того, как ознакомится с характером предъявляемых обвинений.

Кроме того, россиянина допрашивала представитель российских правоохранительных органов – сотрудница прокуратуры Москвы, которая провела допрос в присутствии представителей Греции.

«Александр Винник отказался от дачи показаний в связи с тем, что, во-первых, он хотел бы, чтобы при его допросе присутствовал адвокат, а, во-вторых, из опасений, что информация, которая интересует российскую сторону и будет при допросе озвучена в присутствии греческих правоохранителей, будет использована греческой, французской и американской стороной. Учитывая позицию Александра Винника, допрос был перенесен на 11.00 5 октября», – заявил Мусатов.

Напомним, сейчас есть несколько судебных решений о выдаче Винника – два в Россию, по одному в США и во Францию.