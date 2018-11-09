Мужчина с ножом напал на полицейских в Австралии

В австралийском Мельбурне один человек погиб, двое пострадали в результате нападения мужчины с ножом, сообщила полиция штата Виктория.

Полиция выехала на вызов после того, как загорелась одна из машин на улице Суонстон-стрит в Мельбурне. Находившийся там мужчина с ножом бросился на полицейского, передает РИА «Новости».

«Три человека получили ножевые ранения. К сожалению, один человек скончался на месте. Двое других пострадавших в настоящее время находятся в больнице», – сообщили в полиции.

Нападавший задержан. Полицейские выстрелили ему в грудь, после чего он был госпитализирован. Его состояние оценивается как критическое.

Место происшествия оцепили. Ведется расследование. В полиции не установили связь инцидента с терроризмом.

В октябре в стамбульском районе Кадыкей беглый заключенный вооруженный ножом, совершил нападение на прохожих на улице.

В сентябре в Париже семь человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом. В английском городе Барнсли вооруженная ножом женщина напала на прохожих.

Ранее в итальянском городе Каннето суль Ольо женщина с ножом напала на прохожих, ранив трех и убив одного человека.