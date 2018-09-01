Женщина набросилась с ножом на прохожих в Италии

В итальянском городе Каннето суль Ольо женщина напала с ножом на прохожих, ранив трех и убив одного человека.

Женщина сначала накинулась на другую женщину в музее исторической игрушки. Позже пострадавшая скончалась от ран, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.

Потом женщина напала на троих прохожих на улице.

Ее задержали. Выяснилось, что она является уроженкой Польши. По предварительным данным, она была вне себя.

В пятницу на вокзале Амстердама мужчина напал с ножом на прохожих, пострадали два американских туриста. Власти не исключают «террористический мотив».