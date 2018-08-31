Мужчина с ножом напал на людей на вокзале в Амстердаме

В результате нападения мужчины с ножом на Центральном вокзале Амстердам ранения получили два человека, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Нападавшего нейтрализовали, применив огнестрельное оружие. Оба пострадавших и подозреваемый доставлены в больницу, передает ТАСС.

Рядом с вокзалом перекрыли автомобильный туннель, а также приостановили железнодорожное сообщение.

Подобные инциденты происходят в Европе все чаще. Так, 23 августа один человек погиб, двое серьезно пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в пригороде Парижа.