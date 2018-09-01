Власти Амстердама заявили о «террористическом мотиве» нападавшего с ножом на вокзале

У 19-летнего жителя Афганистана, напавшего с ножом на людей на вокзале в Амстердаме, был «террористический мотив», сообщили власти города.

Следователи пришли к выводу о «террористическом мотиве» после допроса подозреваемого, передает Associated Press со ссылкой на администрацию Амстердама.

Выяснилось, что подозреваемый имеет разрешение на жительство в Германии. В его доме прошел обыск, изъяты носители данных, которые будут изучены.

Пострадавшие в нападении американские туристы находятся в больнице. По данным полиции, у них серьезные, но не опасные для жизни травмы.

В полиции пока не выяснили мотив нападения, но полагают, что это может быть связано с экстремизмом.

В пятницу стало известно, что в результате нападения мужчины с ножом на Центральном вокзале Амстердам два человека получили ранения.