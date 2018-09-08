В английском городе Барнсли произошел «серьезный инцидент»

Правоохранители английского графства Саут-Йоркшир сообщили о «серьезном инциденте», произошедшем в городе Барнсли; жителей просят проявлять бдительность.

«В центре Барнсли усилено полицейское присутствие в связи с произошедшим в субботу утром серьезным инцидентом», – передает ТАСС сообщение полиции.

По информации, появившейся в британских СМИ, вооруженная ножом женщина напала на прохожих, после чего была арестована.

В частности, The Mirror пишет о задержании женщины с «большим ножом».

Полиция графства Саут-Йоркшир сообщила, что в результате нападения с применением холодного оружия пострадал мужчина. «Один человек была задержан в связи с инцидентом и сейчас находится под стражей. Один мужчина получил легкие ранения», – говорится в сообщении полиции.

Магазины на улице, где произошло нападение, будут оставаться закрытыми, пока ведется следствие.

Отметим, подобные нападения в европейских городах происходят все чаще. Так, недавно в итальянском Каннето суль Ольо женщина напала с ножом на прохожих, ранив троих и убив одного человека.