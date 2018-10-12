Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Стамбуле

В стамбульском районе Кадыкей беглый заключенный совершил нападение на прохожих на улице, начав наносить им беспорядочные удары ножом, сообщает телеканал NTV.

В результате нападения пострадали девять человек, все они доставлены в больницу, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, передает РИА «Новости».

Полиции удалось задержать нападавшего, начато расследование.

Напомним, в начале сентября в английском городе Барнсли вооруженная ножом женщина напала на прохожих.