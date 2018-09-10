Выходец из Афганистана ранил ножом семь человек в Париже

В Париже семь человек пострадали в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, сообщают СМИ.

Около 22.45 (23.45 мск) нападавший ранил двух мужчин и женщину у кинотеатра. Он был вооружен ножом и металлической арматурой, передает ТАСС со ссылкой на BFM.

Один из очевидцев швырнул в нападавшего шар для игры в петанк. Мужчина скрылся с места нападения, но позднее напал на двух британских туристов.

Всего от его действий пострадали семь человек, пятеро получили серьезные ранения.

Полиция задержала нападавшего, его действия не рассматриваются как теракт.

По информации газеты Parisien, он является совершеннолетним, предположительно, выходцем из Афганистана, передает РИА «Новости».