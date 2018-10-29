В Госдуме предположили новые цели «крымских» санкций США

«Подавляющее большинство туристов в Крыму – это россияне. На что рассчитывают американцы? Или им стало обидно, что «Мрия» получила мировое признание в этом году? Решение очень странное», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Белик. Очередные санкции США против России за воссоединение с Крымом вызвали у него улыбку.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что введение США санкций против крымских отелей вызвало у него недоумение и улыбку.

«На что рассчитывал минфин США? Чем был мотивирован – для меня не понятно. Подавляющее большинство туристов в Крыму – это россияне. На что рассчитывают американцы? Или им стало обидно, что «Мрия» (крымский спа-отель «Мрия Резорт») получила мировое признание в этом году? Решение очень странное. Но зато теперь вся Россия с нетерпением ждет следующие санкции против Крыма – что они запретят на этот раз? Пляжи в Евпатории попадут под санкции? Магазины? Музеи?» – задается вопросом депутат.

По его словам, даже санкции против КрымТЭЦ не выглядят чем-то серьезным – компания по-прежнему работает на российских комплектующих, поставляет электроэнергию российским потребителям.

«На фоне самых первых «крымских» санкций последний пакет выглядит нелепо, есть ощущение, что США вынуждены вводить санкции, чтобы не терять лицо и не отходить от своей позиции, вот и вводят их «для галочки». Я думаю, потому наш МИД сделал такое заявление – какие санкции, извините, такая и реакция, я полностью поддерживаю мнение Сергея Рябкова – говорить тут не о чем», – подчеркнул политик.

Белик назвал замечательной идеей предложение МИД России американцам посетить «Мрию» и Крым.

«Если бы представители ОБСЕ, дипломаты США или ЕС прибыли в Крым с обязательным посещением главной базы Черноморского флота – города-героя Севастополя, мне кажется, подобный визит если не изменил бы ход мировой истории, то произвел бы тектонические сдвиги в европейской политике. Пусть они пройдут по нашим улицам, везде проедут, заглянут в каждый угол, пусть ищут загнанных в гетто бедных севастопольцев, военных с дулами автоматов, настоящих дочерей офицеров, россиян, которых насильно свозят на полуостров, и прочий бред, которым кормят европейских политиков украинские власти. Пусть удивятся тому, что в Крыму три государственных языка, что никто не притесняет ни украинцев, ни крымских татар, ни СМИ», – отметил депутат.

Белик напомнил, что руководство Крыма и он лично неоднократно обращались к ОБСЕ и к представителям Евросоюза с приглашением посетить Севастополь и Крым, увидеть все своими глазами.

«Но вот уже 5 лет мы слышим только возмущенные крики, что кого-то там не пустили на полуостров, но реальных попыток те же представители ОБСЕ пока не приняли и составляют свои отчеты на основании пасквилей киевских пропагандистов и статей изданий а-ля «Обозреватель» или «Крым. Реалии». Так что, я считаю, подобный визит пошел бы на пользу всем, но его, к сожалению, не будет», – подытожил Дмитрий Белик.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в связи с ситуацией в Донбассе и воссоединением Крыма с Россией США ввели санкции против украинских граждан Александра Басова, Андрея Сушко и россиянина Владимира Зарицкого. Под санкции попали санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», АО «Крымтеплоэлектроцентраль», компании «Гарант-СВ», «Управленческая компания инфраструктурных проектов», ООО «Южный Проект», курорт «Мрия» и министерство государственной безопасности ЛНР.

Замглавы МИД Сергей Рябков заверил, что Россия продолжит заниматься развитием экономической, социальной, туристической и других сфер Крыма. «Никакие внешние воздействия или наскоки на этот наш курс не влияют», – заявил дипломат.

По его словам, американские шаги «настолько малозначимы, безосновательны и бессильны по своей сути», что тратить время и усилия на их анализ было бы контрпродуктивно. «Со временем, наверное, мы посмотрим на детали этих решений, но сейчас есть более важные дела, которыми мы должны заниматься», – заметил Рябков.