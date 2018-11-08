Огурцы и помидоры оказались решающим фактором для показателя инфляции в России

Превышение целевого показателя по инфляции в 4% в 2018 году возможно, если в конце года снова будет отмечена традиционная сезонная динамика сильного роста стоимости помидоров и огурцов, заявил директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.

Он отметил, что диапазон по инфляции в 3,8-4,2% на 2018 год остается актуальным, но таргет в 4% может быть превышен. «Много будет зависеть от того, выстрелит или нет такая странная категория, как огурцы и помидоры», – передает его слова «Интерфакс».

Морозов пояснил, что осенью цены на эти овощи растут более высокими темпами, и если они «наверстают упущенное» до конца 2018 года, то инфляция превысит 4%.

«Если эта аномалия (по ценам на огурцы и помидоры), которая сейчас наблюдается, продлится до конца года, то есть вероятность, что инфляция останется ниже 4%», – заявил он.

В октябре рост инфляции составил 0,4%. В годовом выражении показатель составляет 3,5%.