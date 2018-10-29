Обнародованы свежие данные о росте цен в России

Росстат зафиксировал рост инфляции с 0,2% до 0,4% в октябре 2018 года, соответствующие данные приводятся в материалах ведомства.

В годовом выражении рост потребительских цен по итогу октября составил 3,5%, тогда как в сентябре составлял лишь 3%, передает ТАСС со ссылкой на сведения Росстата.

В октябре 2017 года инфляция фиксировалась на уровне 0,2%, в годовом выражении – 2,7%.

Стоимость продовольственных товаров в октябре текущего года выросла на 0,6%, на непродовольственные – на 0,5%.

Ранее сообщалось, что цены на куриное мясо в России побили исторические рекорды.