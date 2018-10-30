В России установлен исторический рекорд цен на куриное мясо

В связи с падением производства цены на куриное мясо в России бьют все исторические рекорды.

В основном увеличение цен коснулось пока только оптовой торговли, однако в некоторых регионах рост стоимости продукта настиг и розницу, передает РенТВ.

По данным телеканала рост составил около 10-12%: за полгода стоимость за килограмм мяса бройлера увеличилась со 122 до 140 рублей. По словам экспертов, это еще не предел.

Повышение цен на продукцию производители оправдывают ростом стоимости корма и засушливым летом. По их словах это привело к сокращению голов и плохому набору веса у животных.

Специалисты отметили падение производства на самых крупных птицефабриках, что привело к дефициту товара при прежнем спросе.