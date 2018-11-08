Вандал сломал ногу в попытке разрушить памятник антифашисту в Хорватии

В пригороде хорватского Сплита мужчина повалил памятник национальному герою, антифашисту и партизану Раде Кончару, при этом сломал себе ногу.

Бюст Кончара на высоком пьедестале упал на ногу вандалу и придавил его. Пришлось вызывать скорую помощь, сообщает Sputnik Srbija.

Мужчину госпитализировали. Полицейские ждут, пока он выздоровеет, чтобы допросить его. Мужчине 65 лет, сообщает Dalmatinski portal.

Сейчас памятник заново установили.