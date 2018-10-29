Эксперт объяснил внезапную отставку генпрокурора США

«Надо учитывать, что у Трампа своеобразная кадровая политика и вокруг него люди быстро выгорают», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов по поводу решения президента США Дональда Трампа уволить Джеффа Сешнса с поста генпрокурора. Кортунов прогнозирует в ближайшее время череду громких отставок.

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов назвал неожиданной отставку Джеффа Сешнса с поста генпрокурора США, «поскольку даже в самой администрации этого решения не ожидали и это был сюрприз президента». А то, что Трамп решил уволить Сешнса только сейчас, может быть связано с его нежеланием «принимать такое решение накануне выборов, считая, что это негативно скажется на рейтинге Республиканской партии».

Эксперт прогнозирует, что в ближайшем будущем произойдут другие отставки высокопоставленных чиновников. «При этом надо учитывать, что у Трампа своеобразная кадровая политика и вокруг него люди быстро выгорают», – считает Кортунов.

В то же время Кортунов отмечает, что вокруг президента идет процесс консолидации, это показали прошедшие выборы в Конгресс США и уход многих внутрипартийных критиков Трампа. Поэтому отставка генпрокурора стала закономерной.

«Когда президент сильный, когда рейтинг поднимается, в экономике все хорошо – тогда однопартийцы пытаются использовать рейтинг президента, чтобы самим продвинуться и выиграть на выборах. Если вспомнить ситуацию полуторагодовой давности, то критические настроения в партии были очень сильны. А сейчас, поскольку он закрепился и проявил лидерские качества, то новый состав Конгресса более лоялен Трампу. Очевидно, что тот же процесс проходит внутри администрации: Трамп избавляется от людей, которые занимают очень самостоятельные позиции, не проходят тест на лояльность. Они заменяются людьми, которые более соответствуют его настроениям и принципам», – подытожил Андрей Кортунов.

Он добавил, что с учетом графика работы Конгресса США вряд ли преемник Сешнса будет назначен в ближайшее время и голосование по его утверждению будет отложено на следующий год.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп вместо уволенного Джеффа Сешнса назначил временно исполняющим обязанности генпрокурора министра юстиции Мэтью Уитэкера. «Он будет хорошо служить нашей стране», – уверен Трамп.

В последние месяцы Трамп не раз выступал с критикой в адрес Сешнса, который оказался в составленном американским каналом CNN списке организаторов «движения сопротивления» Трампу в Белом доме.