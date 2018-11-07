В Казахстане собрались производить российские самолеты

Казахстан планирует организовать на своей территории производство модернизированной версии российского легкого многоцелевого самолета Ил-103, сообщил источник в авиационной отрасли.

Соглашение может быть подписано в ближайшие дни. Ожидается, что это произойдет на XV форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. По мнению Казахстана, совместное предприятие по сборке самолета «позволит обеспечить потребность спроса в самолетах малой авиации и даст новые рабочие места в регионе», передает РИА «Новости».

«Планируется, что совместное предприятие будет запущено уже в следующем году», – добавил источник.

Предположительно, центр по производству Ил-103М откроется в казахстанском Петропавловске.

В ноябре сообщалось, что рассматривается возможность восстановить производство легкомоторного самолета Ил-103 для обучения пилотов.