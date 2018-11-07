Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан попросила избавить ее от сокамерницы

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан, бывший член правления «Интер РАО» хочет перевестись в одиночную камеру, поскольку устает от своей сокамерницы, рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы и Московской Хельсинской группы Евгений Еникеев.

«Карина Валерьевна рассказала, что очень устает от своей соседки по камере, с которой живет около трех месяцев. У них просто разный ритм жизни, но никакой неприязни между ними нет», – сказал Еникеев, передает «Интерфакс».

Цуркан устает от того, что ее соседка «по 18 часов смотрит телевизор», часто молится, и это создает дискомфорт, рассказал Еникеев.

«Из-за сложившейся ситуации Карина Валерьевна не может читать книги и нормально высыпаться. Она дважды писала заявление на имя начальника СИЗО-2 ФСИН России с просьбой перевести ее на одиночное содержание, но ответов на данные заявления так и не получила»,– сказал представитель ОНК.

Ранее стало известно, что суд по ходатайству ФСБ арестовал счета Карины Цуркан.

Цуркан обвиняется в шпионаже, следствие считает, что она передавала на Запад сведения о сделке с Турцией. Сама подозреваемая не признает вину.