Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан

Лефортовский суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковские счета обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан, которая является бывшим членом правления «Интер РАО», сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

«Постановлением Лефортовского суда от 31 октября наложен арест на имущество Цуркан, находящееся на счетах банков», – передает слова Красновой ТАСС.

Она добавила, что о наложении ареста на счета ходатайствовала ФСБ, сумма арестованных средств не разглашается. Постановления об аресте не обжаловались.

В августе Карине Цуркан продлили срок ареста до 14 ноября.

Цуркан обвиняется в шпионаже – предполагается, что она передавала Западу данные о важной сделке с Турцией. Ее арестовали 19 июня. Экс-член правления «Интер РАО» не признает вину, она считает, что «является частью чьей-то игры».

Также стало известно, что ФСБ три года вела разработку Цуркан.