Цуркан заподозрили в передаче Западу данных о важной сделке с Турцией

Подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан могла предоставлять зарубежным спецслужбам данные о проекте строительства турецкой АЭС «Аккую» с участием России, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Он напомнил, что до прошлого года Цуркан входила в совет директоров проектной компании «Аккую Нуклеар», ответственной за реализацию проекта АЭС «Аккую». «Поэтому вполне возможно, что определенная информация о ходе проекта могла попадать к зарубежным спецслужбам», – сказал источник РИА «Новости».

Ранее в понедельник сообщалось, что Цуркан также участвовала в работе по поставкам электроэнергии в Крым и на Украину.

На прошлой неделе Цуркан предъявили обвинение в шпионаже. По версии следствия, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала важная информация об энергетической безопасности России. Сама Цуркан не признала вину.