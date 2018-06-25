Стало известно о причастности Цуркан к поставкам электроэнергии на Украину

Член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже, участвовала в работе по поставкам электроэнергии в Крым и на Украину, сообщают источники.

«Она работала при организации схемы поставок, когда только приступили к согласованиям, продолжала заниматься этим вопросом, когда начались поставки», – сообщил источник в энергоотрасли, передает РИА «Новости».

Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии на Украину и в Крым в 2014–2015 годах, добавил собеседник.

Ранее в понедельник президенту Владимиру Путину доложили о задержании Цуркан.

На прошлой неделе Цуркан предъявили обвинение в шпионаже. По версии следствия, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала важная информация об энергетической безопасности России. Источники сообщали, что Цуркан не признала вину.