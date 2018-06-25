Путину доложено о задержании Цуркан

Российский президент Владимир Путин проинформирован о задержании члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, подозреваемой в шпионаже, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно», – приводит его слова ТАСС. Так Песков ответил на вопрос о том, доложено ли президенту о следственных действиях.

«Кремль не занимается следственными действиями», – добавил Песков.

На прошлой неделе Карине Цуркан предъявили обвинение в шпионаже. По версии следствия, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала важная информация об энергетической безопасности России. Источники сообщали, что Цуркан не признала вину.