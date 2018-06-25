Цуркан сделала первое заявление после задержания

Подозреваемая в шпионаже член правления «Интер РАО» Карина Цуркан прокомментировала свое задержание и пребывание в московском СИЗО «Лефортово».

«Я понимаю, что стала частью чьей-то игры, что механизм против меня запущен. Однако человека можно посадить, но не сломать», – цитирует «Московский комсомолец» Цуркан.

Журналисты пишут, что Цуркан плачет, когда речь заходит о матери. Задержанная, кроме книг, ничего не просит. При этом Цуркан не может питаться тюремной едой, поскольку она вегетарианка. Сообщается, что врачи пока не разрешили родным передавать ей витаминные комплексы. Член правления «Интер РАО» содержится в обычной камере вместе с другой женщиной.

«К условиям содержания претензий нет, сотрудники уважительные. Я не публичный человек, несмотря на должность. В СМИ оказалось много такого, что явно готовилось заранее. Против меня настроили общество», – также заявила Цуркан.

Ранее в понедельник стало известно, что Цуркан заподозрили в передаче Западу данных о важной сделке с Турцией. Кроме того, она участвовала в работе по поставкам электроэнергии в Крым и на Украину.

На прошлой неделе Цуркан предъявили обвинение в шпионаже. По версии следствия, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала важная информация об энергетической безопасности России. Сама Цуркан не признала вину.