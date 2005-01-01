Член правления «Интер РАО» арестована за шпионаж

Арестованная по подозрению в шпионаже Карина Цуркан является членом правления ПАО «Интер РАО».

В «Интер РАО» Цуркан возглавляет блок трейдинга, курирует экспорт и импорт электроэнергии. Кроме того, она отвечает за бизнес «Интер РАО» в Молдавии – Молдавскую ГРЭС в Приднестровье и поставки электроэнергии со станции Кишиневу, сообщает «Коммерсант».

Ей 43 года. Она закончила Международный независимый университет Молдовы и Испанский консорциум университетов IUP (МВА). До того, как стать членом правления РАО в 2012 году, она возглавляла дивизион «Молдова, Украина, Румыния» энергетической компании. По официальным данным, она владеет 36 914 877,36 акции «Интер РАО» (0,0354% уставного капитала общества).

В «Интер РАО» сообщили, что Цуркан официально числится в отпуске.

Также стали известны некоторые подробности произошедшего. Цуркан доставили в следственное управление ФСБ в пятницу и предъявили обвинение по ст. 276 УК РФ («шпионаж»), предполагающей максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Обыски прошли в ее в кабинете, дома, в ПАО и у некоторых высокопоставленных сотрудников Минэнерго. Он является свидетелем по уголовному делу и уже подал заявление об увольнении.

Оперативно-следственные действия также прошли у замминистра энергетики России Вячеслава Кравченко, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники в энергетическом секторе, которые предположили, что это связано с делом Цуркан. По данным одного из источников, чиновник может проходить в качестве свидетеля.

Ранее во вторник Лефортовский суд Москвы санкционировал арест подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан до 13 августа. Защитники Цуркан обжаловали арест.