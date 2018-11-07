Стало известно о разговорах Гройсмана со «строптивыми» министрами в подвале кабмина

Взгляд
7 ноября, среда  |  Последнее обновление — 16:37  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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России предлагают ложный выбор между великой державой и социальной справедливостью

Справедливым может быть только сильное государствоФото: Давыдов Владимир/Фотохроника ТАСС
Будущее России должно строиться в первую очередь на ценностях социальной справедливости, таковы данные недавнего исследования социологов. Это особенно показательно в канун годовщины Октябрьской революции – наша история определяет наше будущее. При этом нам не нужно противопоставлять державное величие и социальную справедливость – оба этих ориентира завещаны нам предками. Подробности...
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Как отличить мажора-насильника от жертвы шантажа

Руслан ШамсуаровФото: Станислав Красильников/ТАСС
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании. Ранее он прославился на всю страну «гонкой мажоров на Gelandewagen» и был приговорен к общественным работам. Новые обвинения Шамсуаров отвергает, говоря о вымогательствах со стороны «работницы эскорт-услуг». Кто из них врет? Подробности...
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Отказ Лондона возвращать золото Венесуэлы угрожает интересам России

Президенту Венесуэлы очень нужно золото – но Британия отказывается отдаватьФото: Marco Bello/Reuters
Настоящее межгосударственное хамство продемонстрировала Британия по отношению к Венесуэле. Лондон под смехотворным предлогом отказывается отдавать Каракасу венесуэльское золото, которое хранится на его территории. Как ни парадоксально, но происходящее имеет прямое отношение к России. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как же смотреть на выборы в США из России? А очень просто

Антон Любич, экономист
По поводу итогов промежуточных выборов в США. Искренне удивляет большинство российских комментаторов. Какой-то детский сад: «Нас интересует, как кандидат относится к России». Вы уж определитесь: вы в лес или по дрова? Подробности...
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Взбесившаяся печка Ивана-дурака давила все подряд

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Советский Союз на протяжении десятилетий был благой вестью о возможности альтернативы. В этом смысле конец Советского Союза – едва ли не главная и не понятно чем замещаемая травма современного мира. Мир потерял возможность иного. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Где брать вежливых и обходительных чиновников

Антон Крылов, журналист
Если раньше к чиновничьему хамству было отношение «ну что поделать», теперь общество требует как минимум увольнения не желающих следить за языком сотрудников разнообразных администраций. Уволить, казалось бы, несложно. Подробности...
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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Стало известно о разговорах Гройсмана со «строптивыми» министрами в подвале кабмина

          7 ноября 2018, 14:52

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вынуждал членов правительства принимать необходимые решения, «приглашая» особенно строптивых министров в подвал кабмина, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

          Все важнейшие решения на Украине принимаются не на заседаниях правительства, а в администрации президента страны на собрании так называемой «стратегической девятки», пишет «Украинская правда».

          Один из министров, имя которого не разглашается, признался, что обычные министры узнают решения фактически перед заседанием правительства – им говорят, за какие решения нужно проголосовать.

          «Если есть вопросы, давай – иди «наверх». И ты голосуешь. Ну а как не проголосовать? Просто сидишь и поднимаешь руку», – заявил он.

          Министр добавил, что если кто-то «не понимает», почему ему нужно голосовать за какое-либо решение, то с ним могут провести отдельный разговор – и премьер, и президент. А особенно «строптивых» могут «пригласить» в подвал правительства, пишет издание.

          «Туда имеют доступ только первые лица. Всего несколько человек из руководства страны. Это реально такой как бункер в подвальном помещении в Доме правительства. Его используют, чтобы переговорить конфиденциально. А могут пригласить министра и сказать, что вот, друг, мы, а вот – наше решение. Оно может тебе нравиться, но ты его примешь», – рассказал на условиях анонимности один из членов правительства.


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