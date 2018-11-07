Стало известно о разговорах Гройсмана со «строптивыми» министрами в подвале кабмина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вынуждал членов правительства принимать необходимые решения, «приглашая» особенно строптивых министров в подвал кабмина, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

Все важнейшие решения на Украине принимаются не на заседаниях правительства, а в администрации президента страны на собрании так называемой «стратегической девятки», пишет «Украинская правда».

Один из министров, имя которого не разглашается, признался, что обычные министры узнают решения фактически перед заседанием правительства – им говорят, за какие решения нужно проголосовать.

«Если есть вопросы, давай – иди «наверх». И ты голосуешь. Ну а как не проголосовать? Просто сидишь и поднимаешь руку», – заявил он.

Министр добавил, что если кто-то «не понимает», почему ему нужно голосовать за какое-либо решение, то с ним могут провести отдельный разговор – и премьер, и президент. А особенно «строптивых» могут «пригласить» в подвал правительства, пишет издание.

«Туда имеют доступ только первые лица. Всего несколько человек из руководства страны. Это реально такой как бункер в подвальном помещении в Доме правительства. Его используют, чтобы переговорить конфиденциально. А могут пригласить министра и сказать, что вот, друг, мы, а вот – наше решение. Оно может тебе нравиться, но ты его примешь», – рассказал на условиях анонимности один из членов правительства.