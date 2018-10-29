Косачев назвал хамским обоснование новых санкций США против России

Руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал хамским обоснование нового пакета санкций против России, готовящегося в конгрессе США.

«Тем временем – очередной виток так называемых санкций США, которые только что стали предметом обсуждения в конгрессе. Откровенно хамским является их обоснование, каким его представил конгрессменам госдеп США – дескать, Россия не выполнила условий американских внутренних актов и иных решений США по данной теме, которыми и обусловлены новые меры», – написал он в Facebook.

Он назвал символичным, что параллельно с нынешними «драконовскими санкциями» в конгрессе США рассматривается и законопроект, который его авторы окрестили «санкциями из ада». «Это очень точная формулировка, характеризующая тот ад, который сегодня царит в головах инициаторов очередных экономических репрессий», – считает сенатор.

Косачев отметил, что требование к России в определенный срок предоставить гарантии того, что она не будет больше использовать нервно-паралитические яды, выглядит откровенным издевательством, поскольку даже попытка со стороны Москвы дать такие гарантии сама по себе стала бы подтверждением применения таких веществ ранее и неким раскаянием за содеянное.

Ранее Белый дом заявил о несоблюдении Россией американского закона о химоружии и пообещал ввести второй пакет санкций против Москвы.