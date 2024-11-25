Кофе подорожал до максимума за 13 лет

Tекст: Валерия Городецкая

В понедельник цены на кофе сорта арабика достигли своего максимума за последние 13 лет, передает «Интерфакс». На Нью-йоркской бирже ICE Futures стоимость фьючерсов на арабику увеличилась на 1,2%, достигнув отметки 3,0575 доллара за фунт. Также наблюдался рост фьючерсов на сорт робуста, которые поднялись на 4,1%, до уровня 5191 доллар за тонну.

Министерство сельского хозяйства США пересмотрело свои прогнозы по урожаю кофе в Бразилии на 2024/25 сельскохозяйственный год. Согласно обновленным данным, ожидается, что урожай составит 66,4 млн стандартных 60-килограммовых мешков, в то время как предыдущие прогнозы предсказывали 69,9 млн мешков.

Метеорологическая служба Cemaden сообщает, что текущий сезон в Бразилии является самым засушливым с 1981 года.

Напомним, в России предрекли повышение цен на кофе в следующем году из-за мирового дефицита. Ранее сообщалось, что индийский экспорт чая, кофе в зернах и специй в Россию в августе вырос в полтора раза и достиг 8,95 млн долларов.