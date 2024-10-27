Экспорт индийского чая и кофе в Россию вырос в 1,5 раза

Индия увеличила экспорт чая, кофе и специй в Россию до 9 млн долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Индийский экспорт чая, кофе в зернах и специй в Россию в августе увеличился в полтора раза по сравнению с июлем, сообщает «РИА Новости». Общая стоимость этих товаров составила 8,95 млн долларов, что является самым высоким месячным показателем с июня. По сравнению с августом прошлого года импорт вырос почти на четверть.

Наибольший объем поставок пришелся на чай, что составило 5,6 млн долларов, и кофе в зернах – 2,2 млн долларов. Среди специй наиболее востребованными оказались семена тмина, перец и порошок кассии. Также Россия закупила растворимый кофе на 8,31 млн долларов и заменители кофе на 850 тыс. долларов.

Россия заняла пятое место в мире по закупкам индийского чая, уступив Объединенным Арабским Эмиратам, Британии, Ираку и США. По импорту индийского зернового кофе Россия оказалась на девятом месте, в то время как в числе главных покупателей оказались Италия, Германия и Ливия.

За период с января по август текущего года Индия экспортировала в Россию чая, кофе и специй на сумму 77,7 млн долларов, что почти на треть превышает показатели прошлого года. В 2023 году общий объем индийского экспорта в Россию составил 92,3 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия существенно увеличила импорт российской нефти, достигнув показателя в 130 млн долларов. В то же время Индия не исключила возможность экспорта ударных дронов в Россию, расширяя тем самым сотрудничество в военно-технической сфере.