Посол России отреагировал на слова Лукашенко по российской базе в Белоруссии

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич поддержал президента Республики Александра Лукашенко, ранее заявившего, что страна не нуждается в российской военной базе.

«Президент Беларуси абсолютно прав: на сегодняшний день боевых возможностей российских Вооруженных сил, белорусских Вооруженных сил достаточно для отражения любой агрессии любого противника. В сегодняшней ситуации делать ничего не нужно», – пояснил свою позицию Бабич, передает «Интерфакс».

Также посол добавил, что на текущий момент «всего достаточно» для решения любой задачи в рамках совместной группировки войск и сил.

«А если ситуация будет меняться, то наши президенты найдут решение, и такие возможности у нас есть», – заключил Бабич.

Ранее президент Белоруссии заявил, что нет необходимости в создании военной базы на территории страны.