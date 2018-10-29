Лукашенко высказался о «проблеме» российской военной базы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает необходимым создание российской военной базы в республике, так как Минск может собственными силами обеспечить безопасность на своей территории.

Лукашенко заявил на встрече с группой американских аналитиков в Минске, что вопрос создания российской военной базы в Белоруссии «очень часто обсуждается», однако это «надуманная проблема», передает РИА «Новости».

Минск «в военно-политическом союзе» с Москвой, и наличие или отсутствие российской военной базы на белорусской территории не имеет особого значения.

«Мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим показать, что суверенные и независимые, мы не размещаем ее, потому что она здесь не нужна: мы сами по нашему замыслу, военно-оборонительному плану с Россией, обеспечим те функции, которые на нас возложены», – пояснил президент.

Он добавил, что белорусские военные «в состоянии более эффективно противостоять, если нужно, любой агрессии, любому конфликту» на территории страны, «потому что мы на своей земле».

При этом Минску могут понадобиться новые вооружения, в том числе ракетные, в случае наращивания активности НАТО или создания базы США в Польше.

Белоруссия уже работает в этом направлении, в том числе самостоятельно по обеспечению своей безопасности.

«Мы создали свою ракетную промышленность и произвели свое высокоточное ракетное вооружение», – напомнил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия будет «вынуждена что-то разместить, чтобы противодействовать» базе США в Польше.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие военные силы России следует разместить в Белоруссии.