Собчак рассказала, как мать хотела изгнать из нее дьявола

Журналистка Ксения Собчак рассказала в соцсетях, как ее мать привезла шамана из Тувы, чтобы тот изгнал из дочери дьявола, но друг Собчак не дал этого сделать.

В свой 37-й день рождения Собчак заявила, что у нее появилось много нереализованных идей, чтобы испортить себе жизнь:

«Стала чаще задумываться, а что если бы мне было вновь 18 и я могла бы как-то иначе испоганить свою жизнь? У меня появилась масса новых нереализованных идей, как можно было бы это сделать! И все еще пару десятков лет (будем надеяться), чтобы все-таки реализовать самые смелые задумки. Как говорил Саша Мамут привезенному моей мамой с целью изгнания дьявола шаману из Тувы: «Оставьте ее демонов в покое, мы их любим!», – написала Ксения Собчак на своей странице в Instagram.

Ранее Собчак попалась на плагиате при размещении постов в Instagram. Писательница Анжелика Хоффманн обвинила журналистку в использовании своего текста без ссылки на источник.