Трампа обозвали «расистской свиньей» в прямом эфире CNN

Взгляд
5 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:15  |  vz.ru
Разделы

Помогут ли Дагестану миллиарды Сулеймана Керимова

Сулейман Керимов никогда не отказывался от идеи вливать денег в родную республикуФото: Станислав Красильников/ТАСС
Еще один российский миллиардер выразил желание собственными деньгами поднимать малую родину. Теперь речь идет о Сулеймане Керимове и его родном городе - дагестанском Дербенте. Действительно ли миллиарды Керимова помогут расцвету провинциального города? История других подобных проектов в Дагестане заставляет в этом сомневаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Какие военные силы России следует разместить в Белоруссии

Военные эксперты считают, что в Белоруссии стоило бы разместить оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер»Фото: Минобороны России
Александр Лукашенко выразил готовность «что-то разместить» на территории Белоруссии в ответ на возможное появление базы США «Форт-Трамп» в Польше. Лукашенко долгое время всячески сопротивлялся созданию в стране российских военных объектов, однако желание Польши принять у себя американскую военную базу вынудило белорусского лидера передумать. Какие дополнительные силы требуются Москве и Минску, чтобы нейтрализовать новую угрозу Запада? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем женщины идут служить в полицию

Слабый пол постепенно укрепляется у власти – число женщин в МВД растетФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Громкое преступление в Уфе, где нескольких офицеров полиции заподозрили в зверском изнасиловании, вызвало волну споров о том, что за люди служат в полиции. Правда ли, что выявить скрытого садиста в рядах МВД удается далеко не сразу? И если в этом преимущественно мужском братстве царит такая жесткая агрессивная атмосфера, почему же все больше девушек стремится попасть на службу в полицию? Подробности...
Перейти а раздел…

Франция может потерять важную часть территории

Сырьевой придаток Франции бьется за независимостьФото: Theo Rouby/AP/ТАСС
Новая Каледония – бывшее колониальное владение Пятой республики – проводит референдум об отделении от Франции. Этот остров вот уже много лет дает Франции поистине уникальные возможности и преимущества - и одновременно до сих пор служит символом колониального угнетения аборигенов. Потеряет ли Париж одно из своих важнейших заморских владений? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему умер «Русский марш»

Егор Холмогоров, Публицист
Момент истины наступил, когда маршевое движение раскололось на националистов, поддержавших Новороссию, и на ультраправых неонацистов, поддержавших «арийских братьев Украины». «Русских маршей» стало столько, что идти ни на один из них не хотелось. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев

Как Украина роет себе яму в Азовском море

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия начала тщательно – очень тщательно – проверять и досматривать суда, следующие в и из азовских портов Украины. Киев откровенно истерит и призывает всю возможную поддержку. Кстати, она действительно пришла. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Дедовщина в армии ничто по сравнению с бабовщиной

Виктория Федотова, журналист
По поводу изнасилованного дознавателя. Работала я с майором полиции в отставке. Такая не только могла остановить коня на скаку, а отгрызть ему голову, после чего эффективно его заменить. Но нужно было видеть, как она интриговала. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
    Перейти а раздел…

    Какие имена получат аэропорты России

    Обсуждение: 5 комментариев

    Как хулиганят украинские военные летчики

    Как извратили слова Путина о попадании в рай

    Обсуждение: 23 комментария
      Перейти а раздел…

      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
      Подробности...

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...

      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Анонсирована встреча Путина и Нетаньяху в Париже
          Южная Корея собралась пригласить Путина в СеулИран ответил на американские санкцииФрегат «Адмирал Макаров» с ракетами «Калибр» отправился в Средиземное мореНазвана причина разрушения индонезийского Boeing
          У Южных Курил произошло сильное землетрясениеГазпром договорился о значительном увеличении поставок газа в АвстриюОпубликованы фото повреждений «Адмирала Кузнецова» после падения кранаАнонсирован дебют Мейуэзера в смешанных единоборствах
          США и Южная Корея начали первые с июня совместные морские ученияВ Британии назвали половину русских экспатов информаторами КремляСоратники Пашиняна решили баллотироваться в парламент Армении отдельно от его партииБольшинство жителей Новой Каледонии не поддержали «развал» Франции

          Главная тема


          Пять самых великих разведчиков-нелегалов России и СССР

          свобода торговли


          Медведев выступил за либерализацию мировой экономики

          «компенсировать убытки»


          Украина приступила к «плану Б» по «Северному потоку – 2»

          Видео

          «для возвращения мужчин»


          Российская фигуристка запустила флешмоб с публичным раздеванием (видео)

          ревность к коллеге


          Стали известны неожиданные подробности дела об изнасиловании в Уфе

          чужие объятья


          Саркози рассказал о непредвиденных последствиях санкций против России

          армия и вооружение


          Когда начнется война между Китаем и США

          «проверенные методы»


          На Украине объявили траур из-за «преступления» Петра I

          «двойная коллизия»


          Игорь Мальцев: Позорное изгнание Меркель полностью изменит политический ландшафт Европы

          «домашние террористы»


          Дмитрий Дробницкий: До новой гражданской войны в США остался лишь шаг

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          на ваш взгляд


          Что вас ждет после смерти?

          Трампа обозвали «расистской свиньей» в прямом эфире CNN

             5 ноября 2018, 11:22
          Фото: Jonathan Ernst/Reuters
          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В эфире CNN политический обозреватель Ана Наварро дважды за несколько минут обозвала президента США Дональда Трампа «расистской свиньей».

          Во время обсуждения риторики Трампа на телеканале Наварро заявила, что считает президента США расистом, сообщает MediaITE.

          «Он назвал мексиканцев преступниками и насильниками, а Сальвадор и Гаити – с***ными дырами. Запишите меня в категорию людей, которые считают Трампа расистом. Он говорил очень много расистских вещей. Он расисткая свинья», – заявила она.

          Ей возразили, что Наварро не хочет рассматривать миграционную политику Трампа, и переспросили ее, однако обозреватель снова заявила: «Он расистская свинья!»

          Газета ВЗГЛЯД подробно писала о высказываниях Трампа о странах Центральной Америки, после которых его обвинили в расизме.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............