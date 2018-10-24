Трампа обозвали «расистской свиньей» в прямом эфире CNN

В эфире CNN политический обозреватель Ана Наварро дважды за несколько минут обозвала президента США Дональда Трампа «расистской свиньей».

Во время обсуждения риторики Трампа на телеканале Наварро заявила, что считает президента США расистом, сообщает MediaITE.

«Он назвал мексиканцев преступниками и насильниками, а Сальвадор и Гаити – с***ными дырами. Запишите меня в категорию людей, которые считают Трампа расистом. Он говорил очень много расистских вещей. Он расисткая свинья», – заявила она.

Ей возразили, что Наварро не хочет рассматривать миграционную политику Трампа, и переспросили ее, однако обозреватель снова заявила: «Он расистская свинья!»

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о высказываниях Трампа о странах Центральной Америки, после которых его обвинили в расизме.