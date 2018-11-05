Медведев призвал Китай увеличивать кредитование в рублях и юанях

Российский премьер Дмитрий Медведев призвал наращивать взаимное кредитование между Россией и Китаем в рублях и юанях, в частности, для реализации инвестиционных проектов.

Он заявил, что крепкие отношения двух стран создают основу для расширения взаимных расчетов в национальных валютах. «Считаю правильным дальнейшее наращивание объемов взаимного кредитования – и в юанях, и в рублях – имея в виду те займы, которые идут на инвестиционные проекты», – передает его слова ТАСС.

По его мнению, расчеты в национальных валютах позволят укреплять стабильность международных экономических отношений в условиях, когда ряд резервных валют «становится менее надежным инструментом для международной торговли».

«Мы движемся по этому пути: российский Внешэкономбанк и Государственный банк развития Китая подписали соответствующее рамочное соглашение. Мы увеличиваем объемы двусторонней торговли, здесь свою роль играет Российский экспортный центр, который в ходе выставки откроет представительство в Шанхае, и соответствующие эксперты помогут в поиске необходимых российских товаров, проконсультируют и по вопросам финансовой поддержки», – заявил глава правительства.

В понедельник первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько заявил, что в качестве ответа на американские санкции Россия и Китай могут создать трансграничную систему расчетов с активным использованием национальных валют.

Ранее Центробанк высказался за создание аналога SWIFT на базе БРИКС.