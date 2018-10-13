Пенс предсказал исход выборов в Конгресс

Вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс сделал прогноз о результатах предстоящих 6 ноября выборов в американский Конгресс.

Политик выразил мнение, что Республиканская партия не только удержит контроль над Палатой представителей, но и увеличит присутствие в Сенате, передает ТАСС.

При этом он отметил, что президент США сможет работать с Конгрессом по ряду вопросов, если после выборов Демократическая партия получит большинство в Палате представителей.

Ранее глава Белого дома Днальд Трамп попросил избирателей проголосовать за республиканский Конгресс, отметив, что «все американцы могли удостовериться в том, насколько высоки ставки на предстоящих выборах».

При этом CNN посулила республиканцам утрату контроля над Палатой представителей по итогам выборов.