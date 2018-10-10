CNN посулила республиканцам утрату контроля над Палатой представителей США

Американская телекомпания CNN представила прогноз, в котором утверждает, что по итогам предстоящих 6 ноября выборов в Конгресс Соединенных Штатов Республиканская партия может потерять имеющееся у нее большинство в Палате представителей.

По мнению CNN, по итогам выборов республиканцы получат лишь 206 мест в Палате представителей против 236 сейчас, а демократам достанется 229 кресел против имеющихся до выборов 193, передает ТАСС.

При этом телекомпания утверждает, что республиканцы сохранят за собой большинство в Сенате, получив по итогам выборов 52 места против 48 кресел у демократов.

На 13 октября в Сенате у республиканцев незначительный перевес: 51 голос против 47 у демократов и двух независимых сенаторов, которые обычно блокируются с демократами.

На выборах 6 ноября будут переизбираться 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США, а также 39 губернаторов американских штатов и территорий.

Напомним, на прошлой неделе Трамп попросил избирателей проголосовать за республиканский Конгресс, отметив, что «все американцы могли удостовериться в том, насколько высоки ставки на предстоящих выборах».