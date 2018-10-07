Трамп попросил избирателей проголосовать за республиканский Конгресс

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе своего выступления на митинге в штате Канзас попросил избирателей на промежуточных выборах в ноябре избрать республиканскую Палату представителей и республиканский Сенат, увеличив представительство Республиканской партии в обеих палатах Конгресса США.

Трамп подчеркнул, что его администрации «требуется увеличить» представительство Республиканской партии в Конгрессе США, передает ТАСС.

«6 ноября у вас будет шанс остановить радикальных демократов, избрав республиканскую Палату представителей и республиканский Сенат», – заявил американский лидер.

Глава Белого дома отметил, что в последние недели «все американцы могли удостовериться в том, насколько высоки ставки на предстоящих выборах».

«Если демократы стремятся нанести такой большой вред в стремлении получить власть, представьте, какое опустошение они вызовут, если дорвутся до власти, которой добиваются так отчаянно», – предупредил американский лидер.

Он подчеркнул, что демократы стали слишком экстремальными и опасными, чтобы позволить им управлять страной.

Напомним, в начале августа Трамп сыграл в гольф с влиятельным сенатором от Южной Каролины Линдси Грэмом, который якобы попросил главу Белого дома потерпеть расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» ради победы республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США.