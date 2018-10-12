Российский Ту-142 пролетел на низкой высоте вблизи корабля НАТО в Норвежском море

Дальний противолодочный самолет ВМФ России Ту-142МК пролетел на низкой высоте недалеко от флагмана шестого оперативного флота американских ВМС, штабного корабля Mount Whitney, с которого ведется руководство учениями НАТО «Единый трезубец 2018» (Trident Juncture 2018) в Норвегии.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов учений, полет самолета Ту-142МК «Александр Можайский» проходил в пятницу над акваторией Норвежского моря.

Крупнейшие за 30 лет учения НАТО Trident Juncture проходят с 25 октября по 7 ноября. В рамках учений в НАТО запланировали десятки «экспериментов» у российских границ.

В октябре министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что военная активность НАТО у границ России достигла небывалого уровня со времен холодной войны.

Ту-142 создан на базе стратегического ракетоносца Ту-95 и применяется для дальней океанской визуальной и радиотехнической разведки, а также поиска и уничтожения подводных лодок атомного ракетного базирования.