Рошаль обратился к Путину с тремя просьбами для ОНФ

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, избранный сопредседателем центрального штаба ОНФ, обратился к президенту России Владимиру Путину с тремя просьбами.

«Владимир Владимирович, у нас есть к вам три просьбы. Первое – мы хотим вас просить, раза два в год, например весной и осенью, в вашем бешеном, действительно просто нечеловеческом темпе, графике выделить два раза по 30 минут на встречу с глазу на глаз, один раз – с сопредседателями фронта и его исполнительными руководителями, двумя членами штаба, а второй раз – с центральным штабом, с конкретным обсуждением итогов работы, проблем, которые возникнут. Это для нас очень важно, думаю, для вас будет интересно», – приводит его слова ТАСС.

Вторая просьба, озвученная Рошалем, касается национальных проектов. «Возможно, правильно проводить ежегодную коррекцию, естественно, в сторону улучшения и внесения изменений в национальные проекты, в планы мероприятий по их реализации, с учетом позиций профессионального и экспертного сообщества и с учетом мнения граждан нашей России», – сказал он.

«Третье – предлагаем по отдельным поручениям обеспечить учет позиций ОНФ при принятии решений президиумом Совета по стратегическому развитию и национальным проектам для завершения реализации национальных проектов, утверждения промежуточных и итоговых результатов. В целом, мы должны, и это не высокие слова, дорожить честью и достоинством», – завершил Рошаль.

Он также отметил, что Общероссийский народный фронт больше, «чем ежик в штанах», он имеет возможность говорить правду напрямую.

«Нами проводится большая работа по экспертизе законопроектов, правительственных программ. Мы имеем свою нишу. Иногда к нам обращаются, когда не находят правды ни у кого. Хочу сказать просто: ОНФ - это больше, чем ежик в штанах, мы все же народное око», – сказал Рошаль на встрече Путина с членами Центрального штаба ОНФ. «Мы имеем возможность говорить напрямую вам правду, и не только про хорошее, но и про плохое. И не только говорить, но и предлагать. И не только предлагать, но и доводить до конца», – добавил он, обращаясь к главе государства.

Рошаль также рассказал, что официально контролем исполнения указов президента занимается его управление, но ОНФ консультирует его по отчетам об их выполнении, передает РИА «Новости».

«Официально контролем исполнения ваших указов занимается ваше управление, но для того, чтобы прояснить истинную ситуацию, после получения отчетов от высоких органов исполнительной власти… ваше контрольное управление направляет их нам: посмотрите, правда ли нужно снимать с контроля ваше поручение или ход его исполнения. И мы нередко пишем: еще рано снимать с контроля. И заставляем не писать «липу». Вы даже не представляете, к каким уловкам бюрократического эпистолярного жанра прибегают для того, чтобы отчитаться за отдельные ваши поручения или снять их с учета. Это важные функции, которые выполняет ОНФ», – добавил Рошаль.

Ранее в четверг на съезде ОНФ был изменен устав Движения и избраны пятеро (вместо троих, как раньше) новых сопредседателей центрального штаба. Помимо Рошаля, новыми сопредседателями стали руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Елена Цунаева.