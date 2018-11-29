Объявлено об изменениях в центральном штабе ОНФ

Съезд Общероссийского народного фронта (ОНФ) избрал новый состав Центрального штаба, он увеличился с 57 до 68 человек, сообщил участник съезда Народного фронта, который проходит в четверг в Москве.

«Съезд ОНФ избрал новый состав Центрального штаба. Его состав увеличился с 57 до 68 человек», – сообщил ТАСС участник съезда.

Кроме того, по его словам, Съезд Общероссийского народного фронта принял поправки в устав движения об увеличении числа сопредседателей Центрального штаба с трех до пяти.

Новыми сопредседателями Центрального штаба Общероссийского народного фронта избраны гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, член Центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева и глава автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Кроме того, после обновления Центрального штаба его членами стали руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, депутат Госдумы Антон Гетта, сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России», ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Ранее в ОНФ рассказали, что съезд Фронта пройдет в формате антиконференции.