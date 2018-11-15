В ОНФ рассказали, что съезд Фронта пройдет в формате антиконференции

«Мы привыкли к формату конференции – с выступающими, докладами и так далее. Название «антиконференция» говорит о том, что это будет прямо противоположный формат: мобильное общение по принципу «равные среди равных», – сообщила газете ВЗГЛЯД сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева по поводу предстоящего съезда фронта.

В преддверии съезда, который открывается в Москве в четверг, активисты фронта по всей стране активно обсуждали, какими могут быть эффективные формы народного контроля за выполнением майского суперуказа Владимира Путина – по вопросам, наиболее чувствительным и значимым для жителей той или иной территории, рассказали газете ВЗГЛЯД в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Определение приоритетов и станет темой обсуждения на антиконференции, в формате которой и пройдет большая часть съезда.

«Мы в зале разделимся на 12 тематических площадок, и в этом формате будем обсуждать волнующие граждан темы по 12 направлениям майского указа президента. Эксперты, представители территорий, представители профессиональных сред будут говорить на одном языке. В итоге, мы должны прийти к пониманию, как составить «дорожную карту» работы на ближайшее время, как нам действовать дальше. Есть разные методы – опросы, выезды на место», – перечислила сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева.

«По итогам мы выработаем основные форматы и инструменты народного контроля по каждому из 12 направлений майского указа, которые позволят выяснить, что важно конкретному человеку, конкретной семье, как на качестве их жизни реально отражаются предпринимаемые действия», – пояснил руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Напомним, майский указ президента подразумевает реализацию правительством нацпроектов по следующим направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные дороги, культура, наука, цифровая экономика, производительность труда и поддержка занятости, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

Действия ОНФ по народному контролю за исполнением 12 направлений «майского указа» и будут сформированы в упомянутую Ольгой Тимофеевой дорожную карту.

Тимофеева также напомнила, что параллельно с антиконференцией завтра будут проходить перевыборы Центрального штаба. «К нам вливаются новые люди, и, как уже говорилось, чтобы не «забронзоветь» нужны новые силы. Задачи, поставленные в майском указе президента (который не зря называют суперуказом) – глобальные, и наша цель – не просто выполнить эти задачи, но и изменить жизнь в регионах», - подчеркнула Тимофеева.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, на съезд ОНФ соберутся более 4 тысяч человек со всей страны. Это федеральные и региональные эксперты Народного фронта, активисты и «народные контролеры» из всех регионов, представители волонтерских и добровольческих движений, федеральные и региональные журналисты. Также на съезд приглашены финалисты конкурса «Лидеры России» и доверенные лица президента Путина.