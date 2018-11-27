ОНФ запустит мобильное приложение «Народный контроль»

Взгляд
27 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 18:56  |  vz.ru
Разделы

Как Запад способен навредить России в ответ на задержание украинских катеров

Украинская провокация в Азовском море бьет по рублюФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Прямое военно-морское столкновение Украины уже породило массу спекуляций по поводу возможной реакции Запада. Впрочем, не исключено, что и Украина, помимо объявления военного положения, предпримет новые антироссийские меры. Насколько опасными могут быть очередные антироссийские санкции – и к чему они приведут? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему кандидат в диктаторы Украины потерпел фиаско

Военный и церковный проекты Порошенко, которые должны были ему помочь в президентской гонке, находятся на разных стадиях провалаФото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
Попытка Петра Порошенко сорвать сроки проведения выборов с помощью военного положения с треском провалилась. Сам он был вынужден маневрировать и отступать, прикрываясь желанием соблюсти демократические нормы. Таким образом, спектакль с «великим морским походом», в ходе которого пострадали украинские моряки, был разыгран зря. Каковы теперь перспективы крайне непопулярного президента Украины? Подробности...
Перейти а раздел…

Как космическая отрасль возрождается после катастрофы

Создатели космической техники полны энтузиазма, но работы у них непочатый крайФото: Шамиль Жуматов/Reuters/РИА Новости
Кризис космической отрасли России виден невооруженным глазом. Жалобы главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на почти полное отсутствие у отрасли современного оборудования мало кого удивляют. Однако есть целый ряд признаков того, как обновляются космические предприятия, меняется их организационная структура и появляется надежда на обновление. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Тайвань остановил всемирный гей-парад

Гей-свадьбы на Тайване можно будет играть и дальше, вопреки решению народаФото: Pichi Chuang/Reuters
Западная либеральная элита изумлена исходом референдума по гей-бракам, состоявшегося на Тайване. Хотя этот остров, как считается, подвержен сильному политическому влиянию США, большинство его жителей потребовали сохранить традиционную семью. Таким образом победоносное шествие легализации гей-браков по планете застопорилось. Почему же глубокая американизация общества не помогла гей-лобби победить? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина украла у нас целое поколение наших же ребят

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Пару дней назад приехал персонал из Одессы. Улыбчивые парни, какими и должны быть одесситы. «Прямо как Европа, – говорят. – Мы-то думали, тут мрак». Было понятно, что дома им была доступна чудовищно искаженная версия «русского мира». Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Атака на религию идет по всему миру

Сергей Худиев, публицист, богослов
На Украине государство создает под себя, в своих политических целях, церковную структуру, а другую церковную структуру объявляет «щупальцами врага», которые надо «обрубить». Власти США горячо поддерживают весь процесс. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Что делать, если ваш банк внезапно сошел с ума

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
С утра прекрасные новости – банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей и угрожают заблокировать карты, если не скинуть им подтверждающие документы. Так вот, краткая памятка для тех, кому лень читать пресловутые статьи. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

      Перейти а раздел…

      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
      Подробности...

      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
      Подробности...

      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев
        Перейти а раздел…
        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:ФСБ узнала секретную задачу украинских бронекатеров
          Киев заявил о попытке российских кораблей уничтожить личный состав бронекатеровЛавров сделал «сексистский выпад» в адрес журналисток RT FranceВ Калининграде осквернили могилу КантаТаджикский медбрат стал высокопоставленным российским чиновником
          Венгрия отказала США в экстрадиции двух россиянМедведев объяснил, зачем Порошенко понадобилась провокация на мореПоявились подробности романа короля Малайзии и «Мисс Москва»ВТБ пригрозил Порошенко судом
          В Мариуполе детей заставили рыть окопыУ самой смертоносной за всю историю Европы эпидемии нашли русский следДжефф Монсон рассказал, что заставило его полюбить РоссиюРоссийские казаки объединились в единое сообщество

          Главная тема


          Что делали на задержанных катерах сотрудники украинской разведки

          «никакой брони нет»


          Выяснилось, чем российский корабль обстрелял украинский катер

          во время учений


          Появились слухи о серьезном инциденте с российской подлодкой

          чудовищная практика


          Кто занес в Россию дикий обряд «женского обрезания»

          Видео

          подоплека провокации


          Украинский моряк проговорился о приказе открывать огонь по российским кораблям

          протечки на космодроме


          На стартовом столе Восточного обнаружили критический дефект

          «слишком обременительно»


          Выяснилось, что помешало Украине применить авиацию для поддержки своих кораблей

          глобальный лидер


          Зачем Китай вкладывает деньги в самые бедные страны мира

          инцидент у берегов Крыма


          Запад раскусил провокацию Порошенко

          Мировой жандарм


          Кирилл Бенедиктов: В Интерполе против России Вашингтон вел грязную игру

          морская провокация


          Лев Пирогов: Как Вашингтон натравливают Украину на Россию

          «почему же снимает порнуху?»


          Дмитрий Дабб: Бертолуччи вызывал у советской цензуры тяжелый разрыв шаблона

          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?

          ОНФ запустит мобильное приложение «Народный контроль»

          27 ноября 2018, 17:12

          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати

          На съезде Общероссийского народного фронта эксперты презентуют разработанное в ОНФ мобильное приложение «Народный контроль», которое поможет проследить, как выполняется «суперуказ» главы государства в регионах и как влияют на качество жизни россиян результаты 12 национальных проектов.

          «На съезде ОНФ мы планируем запустить технологическую новинку. Это будет мобильное приложение «Народный контроль», которое позволит любому человеку оценить, как исполняются задачи и достигаются целевые показатели «майского указа» в его регионе, «на земле». Это приложение поможет Народному фронту получить обратную связь от людей, почувствовали ли они изменения, улучшилась ли их жизнь», – отметил глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

          По его словам, число экспертов благодаря этому будет расширено, также удастся привлечь к работе как можно больше неравнодушных жителей страны.

          «Напомню, что Владимир Путин в октябре поручил ОНФ контролировать исполнение нового «майского указа», и чем больше в этом процессе будет задействовано участников, тем больше шансов появляется на оперативную и объективную оценку происходящих изменений. Каждый скачавший приложение станет народным контролером, сможет принять участие в этой работе, в наших мероприятиях и внести свой вклад в благополучие своей семьи и страны», – сказал Анисимов.

          Съезд Общероссийского народного фронта состоится 29 ноября 2018 года в Москве. На съезде ОНФ соберутся более 4 тыс. человек со всей страны. Это федеральные и региональные эксперты ОНФ, активисты и «народные контролеры» из всех регионов страны, представители волонтерских и добровольческих движений, федеральные и региональные журналисты. Также к участию в съезде ОНФ приглашены финалисты конкурса «Лидеры России» и доверенные лица Владимира Путина.

          Основной вопрос съезда – приоритеты народного контроля за исполнением нового «майского указа» президента по направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей. Также на съезде будут определены эффективные инструменты народного контроля за реализацией 12 национальных проектов, определенных «майским указом». Одним из таких инструментов станет мобильное приложение «Народный контроль». Еще один вопрос съезда ОНФ – избрание нового состава Центрального штаба Движения.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............