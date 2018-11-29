На Навального пожаловались из-за задержки зарплаты активистам в Архангельске

Координатор закрытого в октябре штаба Алексея Навального в Архангельске Александр Песков сообщил, что блогер полгода не платил активистам зарплату.

«Мы освободили помещение штаба уже в конце марта, тогда же прекратилось всякое финансирование, зарплату не получаем полгода. На мероприятия собирались в заведениях, на несколько часов арендовали офисы... Но потеря информационных площадок, потеря связи с федеральным штабом уже не позволяла нам под эгидой кампании Навального реализовывать какие-то проекты», – сообщил Песков в интервью OUT OF | Arkhangelsk.

Он сообщил, что теперь хочет открыть в Архангельске отделение «Открытой России» Михаила Ходорковского, поскольку считает, что эта организация сможет финансировать его политическую деятельность.

«Я буду открывать региональное отделение «Открытой России», всероссийского молодежного общественного движения. Почему я собираюсь это делать? Трудно вести деятельность в пределах региона, нет огласки федерального уровня. А тут будет информационная поддержка и, возможно, централизованное финансирование», – заявил Песков.

Вместе с тем, сам Навальный, судя по всему, в деньгах не нуждается. Так, в середине ноября блогер за день нашел 2 млн рублей на оплату долга судебным приставам.