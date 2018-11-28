Появилось видео полета «Стрижей» из кабины пилота

Пилотажная группа «Стрижи» разместила видеозапись полетов на Iran Air Show-2018, снятое из кабины пилота.

«Второй день полетов в Иране! Улучшаем не только пилотаж, но и технологии съемки», – гласит подпись к видео, размещенному в официальном Instagram группы.

Запись сделана из кабины одного из самолетов. На ней видно, как несколько самолетов пролетают над аэродромом, выпускают огни и перегруппировываются.

Сейчас «Стрижи» летают на МиГ-29. В мае командующий Военно-воздушными силами (ВВС) – заместитель главкома ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин говорил, что авиагруппа одной из первых в ВКС получит новые самолеты МиГ-35.

В марте летчики пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» в ходе учений провели воздушный «бой».