О ложной угрозе взрывов московских ТЦ сообщили с украинского номера

Звонки об угрозах взрывов, после которых эвакуировали несколько тысяч человек из московских торговых центров, были произведены с телефона, зарегистрированного на Украине, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Все телефонные звонки были сделаны с номера телефона, который зарегистрирован на Украине», – сообщил собеседник ТАСС.

Он добавил, что неизвестный звонил в службу безопасности торговых центров Москвы.

«Все торговые центры проверены, ничего не обнаружено. Сообщения (звонки о «минировании» – прим. ВЗГЛЯД) оказались ложными», – сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Напомним, 28 ноября из 12 торговых центров Москвы Киевского вокзала эвакуировали несколько тысяч человек из-за сообщений об угрозах взрыва.