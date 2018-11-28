Из десятка московских ТЦ эвакуированы тысячи человек

Несколько тысяч человек эвакуировали из десяти торговых центров в Москве из-за сообщений об угрозах взрыва, сообщил источник в экстренных службах.

«В оперативные службы поступили сообщения об угрозах взрыва в более чем 10 торговых центрах. Из зданий эвакуированы несколько тысяч человек», – сообщил собеседник ТАСС.

В Москве пять ТЦ эвакуируют после поступления анонимных звонков с угрозой минирования - Цветной, Атриум, Мегаполис, Капитолий и Горбушкин двор pic.twitter.com/mIfnnUNN8w — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 28 ноября 2018 г.

В числе эвакуированных торговых центров значатся «Цветной», «Атриум», «Мегаполис», «Капитолий», «Горбушкин двор» и другие.

Позднее представитель экстренных служб Москвы сообщил РИА «Новости», что эвакуировали персонал и посетителей 12 торговых центров, также был эвакуирован Киевский вокзал.